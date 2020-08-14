Москва, , 18:28 — REGNUM Европе не нужны ни белорусские трактора, ни грузовики, ни продукция сельского хозяйства, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«В случае переориентации Белоруссии на Европейский союз ее ждут сначала кризисные явления и перспектива переориентации на сборочное производство, — сказал Бузгалин. — Скорее всего, это будет сопровождаться очень сильной экономической деградацией. Есть призрачные варианты интеграции некоторых белорусских предприятий в филиалы крупных транснациональных корпораций. Прежде всего европейских. Но этого, скорее всего, не произойдет. Они будут не нужны. Ни грузовики, ни трактора, ни продукция сельского хозяйства. Европа и без того страдает перепроизводством аграрной продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Бузгалина, переориентироваться на ЕС Белоруссия сможет только на правах периферии.

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