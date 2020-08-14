Москва, 14 августа 2020, 18:22 — REGNUM Переориентироваться на ЕС Белоруссия сможет только на правах периферии, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Бузгалина, единственной реальной силой, которая противостоит действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, является весьма реакционный для постсоветского пространства неолиберальный вариант развития капитализма.
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