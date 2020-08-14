Москва, , 18:22 — REGNUM Переориентироваться на ЕС Белоруссия сможет только на правах периферии, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается интеграционных процессов, то достаточно очевидно, что будет переориентация на подключение к Европейскому союзу на правах периферии. С перспективой превращения белорусов в мигрантов в Западной Европе и, как ни парадоксально, в России. Та же Украина при всей ее абсолютно прозападной ориентации поставляет миллионы мигрантов в Россию. Этот процесс не прекратился и с 2014 года даже усилился», — сказал Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Бузгалина, единственной реальной силой, которая противостоит действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, является весьма реакционный для постсоветского пространства неолиберальный вариант развития капитализма.

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