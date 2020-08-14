Киев, , 18:22 — REGNUM Украина в I полугодии 2020 года импортировала из России товаров на $2 млрд 195,6 млн, что на 42,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 14 августа Государственная служба статистики Украины.

Экспорт украинских товаров в Россию, согласно данным ведомства, за полгода сократился на 16,7% в годовом выражении и составил $1 млрд 326,7 млн.

Сообщается также, что доля России в общей структуре импорта Украины составила 9,1%, в экспорте — 5,8%.

При этом импорт Украиной услуг из России в первом полугодии сократился на 40,8% в годовом выражении — до $81,8 млн, а экспорт украинских услуг в Россию за этот же период вырос на 24,5% — до $1 млрд 266,6 млн.

Доля России в общей структуре импорта услуг Украиной составила 3,5%, а в экспорте — 23,6%.