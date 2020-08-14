Москва, 14 августа 2020, 18:09 — REGNUM Если действующий президент Александр Лукашенко покинет свой пост, то экономическая ситуация в Белоруссии изменится достаточно серьезно, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Руслана Дзарасова, если Белоруссия возьмет курс на интеграцию с ЕС, то ее промышленные мощности и сельское хозяйство будут полностью уничтожены.
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