Майкоп, , 17:54 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во всероссийском совещании по вопросам реализации Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которое состоялось 14 августа в режиме видеоконференции под председательством Дмитрия Патрушева во время его поездки в Удмуртию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Символично, что встреча проходит не в столице субъекта, а в обычном селе, что дает возможность своими глазами увидеть в сельской местности качественные изменения благодаря Госпрограмме. Такой процесс масштабных перемен затронул сотни населенных пунктов страны. В 2020 году реализуется 132 проекта, которые включают строительство, ремонт, реконструкцию социальных объектов, инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути, программа является значительным шагом в глобальном развитии российского села», — сказал Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза отметил проблемы, которые оказывают существенное влияние на желание людей жить в сельской местности. В то же время, отметил Петрушев, инструменты госпрограммы оказались эффективными.

«Наблюдается процесс переезда в сельскую местность городских жителей. Поэтому Минсельхоз РФ готовит свои предложения по увеличению финансирования и продления программы до 2030 года», — отметил Дмитрий Патрушев.

На совещании были подведены промежуточные итоги первого года реализации программы, а также была заслушана информация из регионов. От Адыгеи выступил глава Победенского сельского поселения Майкопского района Дмитрий Ушаков, который вышел на связь со строительной площадки в поселке Удобный, где завершается ремонт сельского дома культуры. Здание было построено ещё в 1957 году, только сейчас в рамках госпрограммы появилась возможность провести его полную реконструкцию.

«Всего в нашем поселении реализуется три проекта по «Комплексному развитию сельских территорий». На этом мы не собираемся останавливаться: подготовили еще четыре проекта, в том числе в жилищном строительстве для молодых семей. Благодаря госпрограмме, мы получаем возможность пользовать такими же благами, что и горожане. Наши жители видят результаты этой большой работы и одобряют её. Уверен, дальнейшая реализация программы позволит сдержать отток молодежи из села», — отметил Дмитрий Ушаков.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе совещания также рассказал о том, что реализация целого ряда проектов в рамках госпрограмме сделали более комфортной жизнь в другом населённом пункте республики — в поселке Каменномостском. Глава региона отметил, что в целом программа активно поддерживается селянами и подчеркнул, что для Адыгеи, где в сельской местности проживает более половины населения, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» имеет стратегическое значение.

«С этой программой мы получили действенный инструмент для ускоренного и эффективного решения накопившихся проблемных вопросов: приведение в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры; газификация; доступность медицинских и образовательных услуг; обеспечение жильем специалистов АПК и социальной сферы; строительство и ремонт дорог. Благодаря комплексной работе в рамках госпрограммы, мы сможем существенно повысить качество жизни на селе», — отметил Мурат Кумпилов.

В настоящее время в Адыгее в рамках программы реализуется 67 проектов, региону направлено 917,3 млн рублей. Кумпилов рассказал также о том, что в регионе высоким спросом пользуется льготная сельская ипотека: ипотечные кредиты уже выданы на 370 млн рублей, жители республики приобрели более 12 тысяч кв. м. жилья.

«Для нас очень важно, чтобы сельская территория развивалась, чтобы люди хотели здесь жить, работать и растить детей. Поэтому будем и дальше добиваться того, чтобы данная Госпрограмма максимально эффективно работала. Так, на 2021 год отбор прошли четыре проекта республики на сумму более 1 млрд рублей», — сказал Кумпилов, отметив, что инициатива Минсельхоза об увеличении финансирования программы на 2021 года крайне актуальна для регионов.