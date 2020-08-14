Оренбург, , 17:44 — REGNUM В Оренбуржье продолжается уборка зернобобовых и зерновых культур. К 14 августа скошено уже 1128 тыс. га, обмолочено — 1118,8, а намолочено 2365,3 тыс. тонн зерна, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Средняя урожайность находится на отметке 21,1 центнер с гектара. В лидерах по ней остаётся Асекеевский район (40,0). Вторую позицию занимает Матвеевский район (36,5), а третью — Бугурусланский (35,1).

Уборочная кампания продолжается. В полях сейчас работают 2694 комбайна. Общая площадь зерновых и зернобобовых составляет в 2020 году 2725,3 тыс. га.