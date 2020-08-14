Моршанск, Тамбовская область, , 17:28 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в открытии нового производства на площадке завода «Моршанскхиммаш» и обсудил с представителями других моршанских предприятий актуальные кадровые вопросы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Поездка в Моршанский район Tambov.gov.ru

Александр Никитин побывал в Моршанске и Моршанском районе. Он посетил несколько предприятий — в частности, «Тамблок», механический завод. Губернатор интересовался условиями труда, объемами и перспективами производства.

Губернатор принял участие в открытии ООО «Тамблок», занимающегося производством тротуарной плитки. Предприятие входит в состав группы компаний «КомплектЭнерго», которое разместилось на площадях завода-банкрота «Моршанскхиммаш». Здесь установлено современное оборудование немецкого производства, которое гарантирует высокое качество. На начальном этапе производится около 1 тыс. кв. метров плитки в сутки, организовано 30 высокотехнологичных рабочих мест.

Первая партия продукции предназначена для благоустройства аллеи около торгово-развлекательного центра «Октябрь». В планах предприятия — включиться в программы по благоустройству городов и сел не только Тамбовской, но также соседних Липецкой и Пензенской областей.

На другой заводской площадке «КомплектЭнерго» исполняются заказы металлургического комбината и трех атомных станций, в том числе из Бангладеша. Над исполнением заказов трудятся 227 человек. Предприятие имеет портфель заказов на 3 млрд рублей, но нуждается в модернизации производства. В ходе переговоров были обсуждены возможности предоставления государственных и муниципальных преференций на ремонт помещений и приобретение оборудования.

Александр Никитин убедился, что производство на проблемном заводе «Моршанскхиммаш», который администрация области не раз спасало от банкротства, ожило и получило развитие в новых направлениях. Работники завода трудоустроены. Руководство предприятия, в свою очередь, выразило благодарность губернатору за разрешение в марте-апреле этого года работать без остановки на пандемические каникулы, поскольку сроки исполнения заказов жесткие.

На встрече с трудовым коллективом Tambov.gov.ru

Глава региона также побывал на старейшем Коршуновском литейном механическом заводе, построенном еще в царской России конца 19 века. Здесь делают массивные запчасти к железнодорожным локомотивам, которые востребованы во многих странах СНГ и дальнего зарубежья. Четверть продукции идёт на экспорт. Предприятие стабильно работает и поддерживает уровень зарплат не ниже среднеобластного — около 30 тыс. рублей в месяц. Александр Никитин встретился с коллективом и обсудил актуальные проблемы заводчан, в том числе — подготовку рабочих кадров для производств в Моршанске.

О востребованности кадров рабочих профессий с губернатором говорили все руководители предприятий, с которыми он встретился в ходе своей рабочей поездки, включая также мукомольное предприятие «Экстра» и Моршанский маслоэкстракционный завод. «Экстра» производит продукцию для хлебокомбинатов, а маслоэкстракционный завод, который строится на площадке бывшего кирпичного завода, планирует выпускать с 2021 года концентрированные корма — высокопротеиновый шрот сои и подсолнечника, а также перерабатывать рапс и рыжик.

Александр Никитин обсудил со всеми руководителями предприятий востребованность господдержки для развития и обновления производств. Он также решил поручить управлению образования и науки области проработать вопрос подготовки кадров для моршанских заводов.

В повестке рабочего визита губернатора на моршанскую землю была также встреча с активом города и района, обсуждение волнующих общественность вопросов и награждение благодарственными письмами волонтеров за помощь в организации и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.