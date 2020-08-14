Москва, 14 августа 2020, 17:25 — REGNUM Белорусская промышленность не нужна Западу, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он 14 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в Европе уже все поделено между своими компаниями, которым лишь не хватает рынков сбыта.
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