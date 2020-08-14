Москва, , 17:25 — REGNUM Белорусская промышленность не нужна Западу, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он 14 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что белорусское производство Западу не нужно. Вспомним Украину. Там была более крупная экономика на момент распада СССР. И она за 30 лет фактически никак не смогла интегрироваться в ЕС, который уже «накушался» новых стран Восточной Европы. А Восточная Европа разочарована, так как она заняла положение периферии. И увеличивать эту периферию для ЕС нецелесообразно. Поэтому ни Украина, ни Белоруссия не могут быть интегрированы в европейскую экономику», — сказал Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в Европе уже все поделено между своими компаниями, которым лишь не хватает рынков сбыта.

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