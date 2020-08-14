Москва, 14 августа 2020, 17:24 — REGNUM В случае если действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утратит власть, относительная экономическая стабильность страны будет подорвана, и ей навяжут ту же экономическую систему, что и на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
И Белоруссия, как полагает экономист, пройдет через свои «девяностые» с более разрушительными результатами, чем когда-то Россия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Рой Медведев заявил, что Белоруссия исчерпала свой экономический и кадровый ресурс, ей нужно обновление, но единственный реалистичный сценарий этого обновления — более тесная интеграция с Россией.
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