Москва, , 17:24 — REGNUM В случае если действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утратит власть, относительная экономическая стабильность страны будет подорвана, и ей навяжут ту же экономическую систему, что и на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Мне кажется, что в случае если Лукашенко не будет у власти, то экономическое будущее Белоруссии будет таким, что ей навяжут такую же экономическую систему как в России или даже на Украине — с либерализацией, приватизацией и прочим. И относительная экономическая стабильность Белоруссии будет подорвана. Страна, скорее всего, пойдет по пути Украины. У России все-такие есть козыри — нефть и газ. В Белоруссии этого нет», — сказал Дзарасов.

И Белоруссия, как полагает экономист, пройдет через свои «девяностые» с более разрушительными результатами, чем когда-то Россия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Рой Медведев заявил, что Белоруссия исчерпала свой экономический и кадровый ресурс, ей нужно обновление, но единственный реалистичный сценарий этого обновления — более тесная интеграция с Россией.

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