Тибетский автономный район, Китай, , 17:23 — REGNUM В городе Лхаса, административном центре китайского Тибетского автономного района (ТАР), расположенного на юго-западе КНР, открылась первая в регионе онкологическая больница, сообщает 14 августа Синьхуасо ссылкой на информацию от регионального комитета по делам здравоохранения.

Площадь больницы с 200 койкоместами превышает 23 тыс. кв. м; в учреждении имеются необходимые диагностические и лечебные отделения, включая хирургическую и медицинскую онкологию, радиотерапию и т.д.

Сообщается, что новая больница наладила сотрудничество с коллегам из соседней провинции Сычуань, из которой в Лхасу будут периодически направляться в командировки специалисты и эксперты для проведения операций, а также для консультаций и обучения персонала. В больнице планируется также широко внедрить метод телевизионной медицины.