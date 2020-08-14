Пекин, , 17:21 — REGNUM В Китае продолжается масштабная борьба с коррупцией. В ходе судебного разбирательства в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй во взяточничестве признался бывший главный прокурор провинции Цзилинь Ян Кэцинь, сообщает 14 августа Синьхуа.

Бывший сотрудник контрольного ведомства обвиняется по ряду эпизодов, которые относятся к 2011−2019 годам, в результате которых он лично и через родственников получил незаконную прибыль от неправомерного использования должностных полномочий на общую сумму свыше 46 млн юаней (около 6,7 млн долларов). Взятки получались в виде наличных денег и материальных ценностей.

В своем последнем слове экс-прокурор признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Сообщается, что приговор ему будет оглашен после полного завершения судебного разбирательства.