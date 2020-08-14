Иркутск, , 17:20 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 14 августа, провёл в администрации города Братска совещание по вопросам реализации комплексного плана федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Братск — один из двенадцати городов России с максимальным уровнем загрязнения воздуха. Именно поэтому он по указу президента России вошёл в число муниципальных образований, где идёт реализация проекта, отмечает официальный портал правительства Иркутской области. Цель — уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города на 20 процентов. К 2024 году количество выбросов планируется сократить на 25 тыс. тонн.

«Вопросы экологической безопасности являются актуальными для жителей Братcка и приоритетными для правительства Иркутской области. Наш комплексный план мероприятий по снижению выбросов утверждён Правительством России. Объём финансирования требуется значительный: свыше 26 млрд рублей. Из них 1 млрд 240 млн — из областного бюджета», — сказал Игорь Кобзев.

Реализация проекта уже идёт. В текущем году приобретён 21 автобус, работающий на экологичном топливе. К 2024 году таких автобусов станет 146. Уже работает на газовом топливе семь технологических автомашин. В планах полный перевод транспорта Братска и Братского района на экологические виды топлива, пополнение троллейбусного парка, строительство шести газозаправочных станций в Падунском и Центральном районах. В текущем году завершится строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в центральной части Братска. По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, основной проблемой развития проекта «Чистый воздух» в Братске является переход магистрального газопровода, идущего от Братского газоконденсатного месторождения, с правого на левый берег Ангары. Как считает глава региона, в решении вопросов газификации Братска и выполнении национального проекта «Экология» все предприятия и организации обязаны проявить гражданскую позицию."Мы сегодня приступаем к подготовке документа, где ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром» и Правительство Иркутской области согласуют позиции по реализации проекта «Чистый воздух». Считаю, что руководители всех промышленных предприятий Братска совместно должны высказать свои предложения на 2021 — 2023 годы в свете тех задач, которые определил президент России», — сказал Игорь Кобзев.