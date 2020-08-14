Бишкек, , 17:05 — REGNUM Национальный банк играет особую роль в сохранении макроэкономической стабильности и финансово-банковской системы в условиях имеющихся рисков, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе совещания с председателем нацбанка Толкунбеком Абдыгуловым.

Глава национального финансового регулятора доложил главе государства о том, что международные резервы нацбанка достигли исторического максимума, составив $2 млрд 769 млн (203,8 млрд рублей).

По его словам, рост резервов в первую очередь связан с проводимой национальным банком политикой по закупке золота на внутреннем рынке за национальную валюту.

Также Абдыгулов отметил, что вся прибыль нацбанка за 2019 год, а именно — 2,5 млрд сомов (2,35 млрд рублей), в июле 2020 года направлена на поддержку бюджета Киргизии. А еще около 256 млн сомов (241 млн рублей) пошли на создание резерва правительства для поддержки финансового сектора страны.