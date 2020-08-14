Киев, , 17:03 — REGNUM Во втором квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующую оценку обнародовал 14 августа украинский госстат, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что это предварительные данные, которые еще будут уточняться.

Согласно подсчетам госстата, по отношению к первому кварталу нынешнего года падение экономики составило 9,9%.

Ранее власти Украины неоднократно заявляли, что во втором квартале был пик падения экономики, после которого ситуация начнет стабилизироваться. Правительство сохранило прогноз падения ВВП по итогам года на уровне 4,9%. Власти заявляют, что вместе со снятием основных ограничений уже с третьего квартала экономика начала постепенно восстанавливаться на фоне мягкой фискальной и монетарной политики.