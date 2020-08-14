Липецк, , 16:47 — REGNUM В Липецкой области прошёл пресс-тур по объектам исторического и культурного наследия, храмам и музеям Елецого района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в программу пресс-тура были включены Воргольские скалы, фестивальная площадка «Казачья застава», база отдыха «Казаки» и археологический парк «Аргамач».

В 2020 году турпоток в Елецком районе вырос в восемь раз. Отдыхающие приезжают со всей России, интересуются семейным, активным и диким отдыхом. Глава региона Игорь Артамонов считает, что Липецкая область обладает хорошим туристическим потенциалом, который нужно активно развивать.

«В Липецкой области находятся яркие достопримечательности, проводятся зрелищные фестивали, которые известны на всю страну. У нас разработано свыше сотни туристических маршрутов. В регионе можно заниматься альпинизмом, горными лыжами, сёрфингом, совершать конные прогулки. Прекрасная природа липецкого края располагает к развитию рыбалки. Этот вид отдыха мы будем активно развивать», — рассказал Артамонов.

При этом руководитель Липецкой области отметил, что в туристической отрасли региона есть проблема с качеством оказания услуг.

«Мы видим, что предприниматели не очень хорошо понимают, как качественно оказывать туристические услуги. Наша задача — помочь, подготовить, вывести на новый уровень, чтобы они могли привлекать туристов и организовывать новые интересные проекты», — заявил Игорь Артамонов.

В ближайшее время в Липецкой области планируется развитие активного туризма. Будут открываться кемпинги, один уже заработал в Елецком районе неподалёку от Воргольских скал. Он сразу получил известность у гостей региона. Здесь можно взять в аренду палатку или привезти свою, провести время в живописном уголке природы на охраняемой территории, где есть необходимые удобства, волейбольная и футбольная площадки.

Изменения произойдут и в сфере событийного туризма. В планах — сокращение числа фестивалей. Проводиться будут самые яркие и востребованные. Какие именно — решат жители региона. Сейчас специально для проведения опроса разрабатывается соответствующее мобильное приложение.