Липецк, 14 августа 2020, 16:47 — REGNUM В Липецкой области прошёл пресс-тур по объектам исторического и культурного наследия, храмам и музеям Елецого района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в программу пресс-тура были включены Воргольские скалы, фестивальная площадка «Казачья застава», база отдыха «Казаки» и археологический парк «Аргамач».
В 2020 году турпоток в Елецком районе вырос в восемь раз. Отдыхающие приезжают со всей России, интересуются семейным, активным и диким отдыхом. Глава региона Игорь Артамонов считает, что Липецкая область обладает хорошим туристическим потенциалом, который нужно активно развивать.
При этом руководитель Липецкой области отметил, что в туристической отрасли региона есть проблема с качеством оказания услуг.
В ближайшее время в Липецкой области планируется развитие активного туризма. Будут открываться кемпинги, один уже заработал в Елецком районе неподалёку от Воргольских скал. Он сразу получил известность у гостей региона. Здесь можно взять в аренду палатку или привезти свою, провести время в живописном уголке природы на охраняемой территории, где есть необходимые удобства, волейбольная и футбольная площадки.
Изменения произойдут и в сфере событийного туризма. В планах — сокращение числа фестивалей. Проводиться будут самые яркие и востребованные. Какие именно — решат жители региона. Сейчас специально для проведения опроса разрабатывается соответствующее мобильное приложение.