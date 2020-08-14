Киев, , 16:32 — REGNUM Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сегодня, 14 августа, опубликовало доработанный прогноз экономического и социального развития на 2021−2023 гг.

В частности, ведомство отмечает, что по базовому сценарию прогнозируется рост ВВП страны на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году.

Также министерство прогнозирует увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников — на 12,1% в 2021 г., 6% в 2022 г. и 5,1% в 2023 г., и сокращение уровня безработицы.

Ведомство подчеркивает, что озвученные прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на следующий год.

ИА REGNUM напоминает, что согласно изменениям в госбюджет, принятым в апреле, в этом году правительство ожидает падения экономики страны на 4,9%. Другие институты постепенно ухудшают прогнозы — так, нацбанк Украины ждет падения ВВП как минимум на 6%, МВФ — на 8,2%.