Москва, , 15:57 — REGNUM Цены на нефть 14 августа продолжают колебаться в узком коридоре без ярко выраженной тенденции, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Доллар/Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Открывшись с утра повышением, днём цены на нефть перешли к плавному снижению, к вечеру цена сорта Brent падает на 0,13%, а цена WTI — на 0,19%, хотя удерживаются вблизи ранее достигнутых локальных максимумов.

Нефтяной рынок пока не готов расти накануне торговых переговоров США и Китая, которые запланированы на 15 августа.

Кроме того, Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2020 году спрос на нефть составит 91,9 млн баррелей в сутки, что на 140 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза.

Пока Brent вяло колеблется в диапазоне $42,50−46 за баррель, но для того, чтобы цена вышла из коридора в любую сторону, нужны более существенные новости или о сокращении предложения, или о росте спроса на нефть в мире.

На сегодня ожидается, что цена Brent будет колебаться в диапазоне $45−46 за баррель», — полагает эксперт.

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