Архангельск, 14 августа 2020, 15:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отметил во время встречи с врио губернатора Архангельской области высокий темп роста безработицы в регионе.
Глава государства отметил, что предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы у области есть.
Напомним, за пять месяцев текущего года в Архангельской области безработными были признаны 16 900 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский объяснил президенту падение строительной отрасли в регионе пандемией коронавируса и заявил, что область не сможет выполнить годовой план по вводу коммерческого жилья.