Киев, , 15:43 — REGNUM Украинский олигарх, президент группы «DCH» Александр Ярославский заявляет, что готов привлечь 1 млрд долларов на восстановление мощностей Харьковского авиазавода.

Официальное заявление бизнесмена опубликовано сегодня, 14 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский называет авиазавод в Харькове «гордостью города» и подчеркивает, что одними «реорганизациями» и «перестановками» реального возрождения предприятия добиться невозможно.

«Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗа нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест независимо от того, кто и как их даст», — отметил он.

Ярославский не конкретизировал источник инвестиций, но отметил, что из названной им суммы $100 млн будут направлены на выплату долгов, $500 млн — на достройку самолетов, производство которых уже начато, и строительство новых, $400 млн — на финансирование программы развития предприятия.

Бизнесмен также подчеркнул, что ему не важно, на каких условиях группа «DCH» будет учавствовать в процессе возрождения завода, будет ли это приватизация или частно-государственное партнерство.

ИА REGNUM напоминает, что накануне завод в рамках визита в Харьковскую область посетил премьер-министр Денис Шмыгаль, заявивший о создании рабочей группы, которая выработает план развития производственного предприятия. По его словам, сейчас критически важно принять решение о рассрочке или реструктуризации долгов, что позволит утвердить план санации предприятия и разблокировать его работу.