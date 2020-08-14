Оренбург, , 15:43 — REGNUM В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денег, за счёт которых нужно было погасить задолженность по налогам. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Речь идёт об одном из ООО. По данным следствия, в апреле-июне его руководство перевело с помощью третьих лиц 6 млн 900 тыс. рублей. При этом из этих средств предстояло погасить долги — более 5 млн 200 тыс. рублей.

Дело расследует Октябрьский межрайонный следственный отдел. Идёт сбор доказательств.