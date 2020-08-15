Стокгольм, , 00:26 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, поразил многие экономики стран Европ. Однако дифференциация стран по масштабу экономических издержек отличается большим разнообразием. Так, валовый внутренний продукт (ВВП) Испании сократился почти на четверть, в то время как ВВП Финляндия — всего лишь на 3%. О том, почему Северная Европа пережила пандемию и кризис лучше остальных стран Европы, в своей статье от 14 августа рассказал журналист Dagens Nyheter Карл Юхан фон Сет.

После того как большинство стран представили предварительные данные по потерям своего ВВП за первую половину 2020 года, Европа представляет собой фрагментированную мозаику. В Испании самый высокий уровень смертности, подчеркивает фон Сет, но также и самый катастрофический коллапс в экономике. Падение ВВП с января по июнь текущего года составило 23%. В то же время Финляндия сообщила о падении своего ВВП на завидные 3%.

Пока дела у стран Северной Европы идут неплохо. У Дании и Швеции показатели хуже, чем у Финляндии, но в этих странах, похоже, падение также окажется не таким, как, например, в Германии. Ожидается, что норвежская статистика, которая задерживается, также продемонстрирует сокращение ВВП.

Прежде всего, менее болезненное переживание кризиса странами Северной Европы фон Сет объясняет более мягкими мерами северных правительств в отношении локдауна и закрытия школ. Тут, конечно, выделяется Швеция, которая не закрывалась на жесткий карантин. Другая причина заключается в структурных особенностях экономик: если сфера гостеприимства в ВВП Испании составляет 6%, то в странах Северной Европы она не превышает 2%. Таким образом, закрытые границы, рестораны и отели не ударили так сильно по благосостоянию северных стран.