Москва, , 15:44 — REGNUM Стоимость базовой комплектации нового кроссовера Opel Grandland X в России составит 1 999 000 рублей. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Новинка создана совместно с концерном PSA на базе платформы EMP2. Точно такая же «тележка» легла в основу Peugeot 3008. При этом выпускается Grandland X в немецком городе Эйзенах.

В России будут представлены только кроссоверы с передним приводом. В качестве силовой установки Grandland X получил 150-сильный двигатель на 1,6 л. Агрегатироваться он будет с автоматической трансмиссией Aisin.

Начальная версия Enjoy будет укомплектована светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, рейлингами на крыше, камерой заднего вида и системой мониторинга слепых зон.

Максимальная комплектация Cosmo будет стоить 2 399 000 рублей. В этой версии кроссовер Grandland X будет оборудован панорамным остеклением, электроприводом пятой двери и системой бесключевого доступа.

Напомним, за период с января по июнь 2020 года в России было продано всего 59 автомобилей марки Opel.

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