Москва, , 15:37 — REGNUM Санкции США существенно замедлили реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом 14 августа сообщил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сварка труб для трубопровода «Северный поток-2» © Nord Stream 2 Thomas Eugster

«Мы надеемся, что проект будет реализован. Будет большая задержка в его реализации. Его не завершат до конца 2020 года, и мы не знаем, успеют ли его завершить в 2021 году», — сказал Громов.

Тем не менее, эксперт отметил, что страны Евросоюза в подавляющем большинстве оказались солидарны в своём несогласии с действиями США по данному вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвал инструменты США для срыва «Северного потока — 2»

Читайте развитие сюжета: «Северный поток-2» назвали вопросом суверенитета Евросоюза