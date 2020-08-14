Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Американская компания Jeep анонсировала премьеру новой версии вседорожника Jeep Wrangler под названием Rubicon Recon. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка будет продаваться только на австралийском авторынке. Тираж модели будет ограничен 100 экземплярами. Покупателям будут доступны как двухдверные (40 ед.), так и четырехдверные исполнения вседорожника (60 ед.).

Автомобили будут выделяться матовым чёрным капотом, такого же цвета фальшрадиаторной решёткой, колёсными дисками размером 17 дюймов, а также специальными наклейками на крыльях. Кроме того, спецверсия оснащена стальным передним бампером и усиленной задней дверью.

Отмечается, что все версии Wrangler Rubicon Recon укомплектованы ремнями безопасности Torch Red, чёрными кожаными креслами, подогревом передних сидений и рулевого колеса.

В движение авто приводит 3,6-литровый мотор Pentastar V6, который сочетается с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Напомним, согласно исследованию агентства Brand Intimacy Study, по итогам прошлого года новые машины бренда Ford стали самыми покупаемыми на американском авторынке. Специалисты агентства отмечают, что Ford имеет наибольшую популярность у клиентов с доходом менее 100 тыс. долларов в год.

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