Москва, , 15:24 — REGNUM Угроза срыва реализации проекта «Северный поток — 2» хотя и невелика, но существует. Об этом 14 августа сообщил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Погрузка труб для «Северного потока-2» в порту Мукран. Германия © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Ситуация непростая. Американские власти идут в открытое противостояние к «Северному потоку — 2». Угроза незавершения проекта существует», — сказал Громов.

По словам эксперта, США могут ввести санкции на страхование проекта, на порты, которые обслуживают участвующие в нём суда, на рабочую силу. Таким образом, Вашингтон имеет очень широкий спектр возможностей повлиять на данный проект.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт заявил, что России не стоит ждать прежних доходов от нефти и газа

Читайте развитие сюжета: Эксперт оценил сроки завершения строительства «Северного потока-2»