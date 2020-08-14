Москва, 14 августа 2020, 15:24 — REGNUM Угроза срыва реализации проекта «Северный поток — 2» хотя и невелика, но существует. Об этом 14 августа сообщил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Ситуация непростая. Американские власти идут в открытое противостояние к «Северному потоку — 2». Угроза незавершения проекта существует», — сказал Громов.
По словам эксперта, США могут ввести санкции на страхование проекта, на порты, которые обслуживают участвующие в нём суда, на рабочую силу. Таким образом, Вашингтон имеет очень широкий спектр возможностей повлиять на данный проект.
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