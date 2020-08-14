Людиново, Калужская область, 14 августа 2020, 16:49 — REGNUM Крупнейший в России тепличный комплекс «Агро-Инвест» в Особой экономической зоне «Калуга» Людиновского района посетили представители СМИ и туриндустрии. Об этом 14 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.
Цель тура — знакомство с туристическим потенциалом Людиновского района и включение комплекса «Агро-Инвест» в региональный маршрут промышленного туризма. Общее количество агрокультур, выращиваемых на территории комплекса «Агро-Инвест площадью 105 гектаров, — около 40. Объем реализованной продукции за 2019 год составил 40 тыс. тонн.
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