Бишкек, , 15:03 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с председателем национального банка Толкунбеком Абдыгуловым меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской системы и макроэкономической стабильности в стране в условиях пандемии короновируса.

По словам главы финансового регулятора, коммерческие банки по настоянию нацбанка реструктуризировали 201 277 кредитов на общую сумму 77 млрд сомов (72,6 млрд рублей) в рамках поддержки заемщиков.

Также Абдыгулов отметил, что национальный банк в целях сглаживания негативных последствий от пандемии коронавируса, направил на поддержку бизнеса и населения в общей сложности более 6 млрд сомов (5,6 млрд рублей).

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