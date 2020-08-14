Москва, , 15:08 — REGNUM Сроки восстановления доходов России от нефти и газа к докризисным показателям на данный момент не представляется возможным даже спрогнозировать. Об этом 14 августа сообщил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если говорить о том, когда Россия получит докризисный уровень доходов от углеводородов, то сейчас не та ситуация, когда мы можем это даже прогнозировать. Сейчас не та ситуация ни по цене, ни по объёмам», — заявил Громов.

Эксперт признался, что у него нет ощущения, что мир в обозримой перспективе вернётся к докризисным ценам на нефть.

«Мир вследствие пандемии будет активнее переходить на более низкоуглеродную парадигму. Я думаю, в ближайшие годы мы вряд ли увидим высокие цены на нефть. Также вызывает беспокойство и уровень объёмов потребления углеводородов», — сказал Громов.

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