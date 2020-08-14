Уфа, , 15:03 — REGNUM Свыше 240 миллионов рублей задолженности по заработной плате работникам 94 предприятий погасили в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривали на заседании региональной межведомственной комиссии.

Согласно данным Гострудинспекции, на 1 августа текущего года долг предприятий по зарплате превысил 678 млн рублей: 88 работодателей накопили долг по зарплате 9658 сотрудникам. При этом, свыше 63% от общей суммы долга задолжали предприятия-банкроты. Их долг составляет 430 млн рублей. Свыше 30% долга приходится на предприятия, которые активно ведут хозяйственную деятельность (208,5 млн. рублей). И порядка 40 млн рублей задолжали предприятия, которые не ведут работу.

Отмечается, что в 2020 году удалось погасить задолженность по зарплате сотрудникам 94 предприятий на общую сумму 240,5 млн рублей.

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