Москва, , 14:55 — REGNUM Прожиточный минимум, установленный в России, недостаточно полно учитывает культурные, образовательные и медицинские потребности граждан, полагает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум.

«В сегодняшнем прожиточном минимуме недостаточно полно учтены культурные, образовательные и медицинские потребности граждан, — сказала Лебединская. — Евростат за черту бедности принимает 60% медианного совокупного дохода. Напомню, что совокупный доход включает в себя не только заработную плату, но и иные источники дохода. По данным Росстата, медианная заработная плата жителей РФ составляет 35 тысяч, соответственно, по методологии Евростата, прожиточный минимум должен быть не менее 21 тысячи рублей. К сожалению, это значение неподъёмно для региональных бюджетов».

При этом она отметила, что оценка стоимости потребительской корзины в РФ также вызывает много вопросов.

«Но это закон. Действующая модель была принята в 2013 году, она не содержит чётких нормативов. Новая модель разрабатывалась Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН и, согласно расчётам, предполагала трехкратный рост. Понятно, что при сегодняшней наполняемости бюджета это невозможно», — добавила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что некоторые семьи в РФ могут лишиться пособия на детей от трех до семи лет, если будет повышен прожиточный минимум.

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