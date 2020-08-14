Калуга, , 14:52 — REGNUM Сегодня, 14 августа, в Калуге состоялось открытие 16-го фестиваля мёда «Медовый спас». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, фестиваль организован министерством сельского хозяйства Калужской области, Городской управой Калуги и Калужским союзом пчеловодов.

В Калуге открылся фестиваль мёда Пресс-служба Городской думы Калуги

На празднике мёда горожане смогут приобрести продукцию лучших пчеловодов Калужской области: майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный, клеверный и падевый мёд, мёд в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус. Гостей праздника ждут выступления народных творческих коллективов, также калужане смогут получить консультации по применению мёда в лечебных целях.

В Калуге открылся фестиваль мёда Пресс-служба Городской думы Калуги

Посетил фестиваль и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Проведение подобных фестивалей говорит об успешном развитии сельского хозяйства в Калуге и Калужской области, — подчеркнул Александр Иванов. — Всё больше продукции местных производителей оказывается на прилавках магазинов областного центра. Такие ярмарки, неизменно вызывают интерес у жителей нашего города. Радует, что в этом году урожай оказался лучше, чем в предыдущем. Благодаря плодотворному труду калужских пчеловодов калужане обеспечены высококачественной продукцией».

В Калуге открылся фестиваль мёда Пресс-служба Городской думы Калуги

По данным министерства сельского хозяйства, в настоящее время в Калужской области заготовлено порядка двухсот тонн мёда.