Москва, 14 августа 2020, 14:51 — REGNUM В связи подключением Сбербанка к системе быстрых платежей, а также с установленной нулевой комиссии Банком России при переводах до 100 тыс. рублей в месяц и запрете «банковского роуминга», Сбербанк пытается компенсировать выпадающие транзакционные доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатные sms-уведомления пользователей о переводах с банковских карт.
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