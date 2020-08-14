Киев, , 14:51 — REGNUM Предпосылок для курса доллара на уровне 30 грн в настоящий момент нет, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью журналу «Фокус».

По его словам, из-за карантинных ограничений импорт на Украину снизился на 18%, а экспорт упал на 6%, что фактически уровняло платежный баланс государства.

«Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», — заявил Марченко.

Министр отметил, что если для ревальвации или девальвации гривны будут основания, в любом случае такие процессы должны происходить постепенно, «не создавая шоковой ситуации на рынке».

ИА REGNUM напоминает, что в июле, при смене руководителя нацбанка Украины президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает излишнее укрепление гривны одной из причин закрытия украинских предприятий.

«Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Мы поддерживаем независимость национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна вы видите какая у нас (большую часть прошлого года держалась на уровне 23−24 грн — ред.)», — заявил Зеленский.

Ряд экспертов и политиков заявили, что слова президента приведут к снижению курса как раз до уровня 30 грн за доллар. В настоящий момент доллар на Украине стоит порядка 27,5 грн.