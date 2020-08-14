Курган, , 14:48 — REGNUM В Курганской области с 300 до 500 тысяч рублей увеличат размер региональной субсидии на возмещение первого взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Нововведение пока проходит согласование. Планируется, что после внесения изменений, требование нуждаемости в улучшении жилищных условий будет отменено. Кроме того, получить субсидии на возмещение затрат на первый взнос по ипотеке смогут не только граждане с постоянной регистрацией на территории региона, но и с временной пропиской. Субсидию на ИЖС также будут выдавать людям в возрасте до 60 лет, при наличии у них собственных или кредитных средств в размере не менее 30% стоимости строительства на земельных участках под строительство дома или для ведения личного подсобного хозяйства.

В Курганской области отмечается увеличение числа семей, которые улучшают жилищные условия благодаря региональной субсидии. На 13 августа в 2020 году выдано 270 таких субсидий, тогда как за весь 2019 год было выдано 120.