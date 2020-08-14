Москва, 14 августа 2020, 14:48 — REGNUM Некоторые семьи в РФ могут лишиться пособия на детей от трех до семи лет, если будет повышен прожиточный минимум. О возможности такого поворота событий корреспонденту ИА REGNUM 14 августа рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что Министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.
При этом экономист отметила, что для большинства социальных пособий и выплат используют региональный прожиточный минимум.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказала, что повышение прожиточного минимума важнее скорее государству, а не гражданам.
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