Москва, , 14:48 — REGNUM Некоторые семьи в РФ могут лишиться пособия на детей от трех до семи лет, если будет повышен прожиточный минимум. О возможности такого поворота событий корреспонденту ИА REGNUM 14 августа рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что Министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

«Повышение прожиточного минимума на 625 рублей или 5,8% сложно назвать историческим, — отметила Лебединская. — Именно к прожиточному минимуму «привязываются» социальные выплаты. И только потом на его основе просчитывается размер МРОТ. По этой причине он отдельно устанавливается для отдельных категорий граждан. Наибольший рост (на 6,5%) заложен для детей — на 702 рубля, минимальный для пенсионеров — на 478 рублей».

При этом экономист отметила, что для большинства социальных пособий и выплат используют региональный прожиточный минимум.

«От него зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивают малоимущим семьям, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет. И возросший прожиточный минимум может лишить часть семей этого пособия, так как гражданин считается малоимущим, только если уровень его доходов ниже прожиточного уровня. Меняется и социальная нагрузка на бюджет», — пояснила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказала, что повышение прожиточного минимума важнее скорее государству, а не гражданам.

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