Бишкек, , 14:33 — REGNUM «Экономический сектор исполнительной власти должен быть заинтересован в развитии бизнеса», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на правительственном совещании сегодня, 14 августа.

Глава правительства подчеркнул, что чиновники «не должны просто сидеть и смотреть, как горит бизнес».

»К примеру, выделенные на поддержку бизнеса 14 млрд сомов (13,2 млрд рублей) кредитных средств практически не использованы. Значит, предприниматели не до конца осведомлены об этой программе», — сказал он.

Также Кубатбек Боронов поручил правительству упростить процедуру и сократить сроки рассмотрения банками заявок на получение кредитов.

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