Москва, , 14:32 — REGNUM Осенью 2020 года для стабильности бюджетных доходов России существуют определенные риски. Об этом 14 августа заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, осенью, по оценке ряда экспертов, в мире может произойти вторая волна эпидемии коронавируса. Подобное происшествие скажется на стоимости цен на нефть и объёмах её потребления, что повлечёт потери доходов бюджета РФ.

«Мы дошли до более-менее приемлемого уровня бюджетной балансировки. Но это происходит на меньшем уровне добычи и бюджетных поступлений, то есть ситуация неустойчивая. И осенью могут быть сюрпризы, и эти сюрпризы могут привести к дестабилизирующим факторам для бюджета», — подчеркнул Кулагин.

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