Москва, , 14:26 — REGNUM Повышение прожиточного минимума важнее скорее государству, а не гражданам, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение Минтруда РФ повысить в стране прожиточный минимум.

«Сам факт наличия такой инициативы свидетельствует о том, что правительство наконец определилось со стратегией борьбы с экономическими последствиями пандемии, — отметила Лебединская. — Значение прожиточного минимума за I квартал было определено [правительством] лишь 15 июля 2020 года, а уже через месяц, 14 августа, оно выступило с инициативой его корректировки во II квартале. Повышение прожиточного минимума важнее скорее государству, а не гражданам, так как на основе потребкорзины проводится анализ уровня жизни граждан РФ».

При этом она отметила, что поскольку в РФ введен механизм ежегодной привязки МРОТ к 100% величине прожиточного минимума, то соответственно с 1 января 2021 года следует ждать коррекции и МРОТ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что правительство РФ уже не раз заявляло, что готово изменить методику расчета прожиточного минимума, но постоянно оттягивало сроки ее изменения.

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