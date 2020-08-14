Элиста, , 14:14 — REGNUM В Республику Калмыкия, ощутившую дефицит коечного фонда в медучреждениях, поступила первая партия медицинских кроватей, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

Партия из 503 новых больничных коек доставлена в медучреждения Сарпинского и Малодербетовского районов. До 15 августа в республику доставят все кровати для медицинских учреждений — почти 4 тыс. коек.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков и мэр Москвы Сергей Собянин договорились об оснащении социальных и медицинских учреждений Калмыкии медицинскими кроватями. Предполагается, что республика получит 10,5 тыс. коек. Большую часть распределят между социальными и образовательными учреждениями Калмыкии.

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