Аккра, , 14:21 — REGNUM В общей сложности 46 иностранных розничных магазинов были закрыты в столице Ганы, Аккре. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства торговли и промышленности.

В соответствии с заявлением, законодательство Ганы запрещает иностранным гражданам заниматься розничной торговлей в стране, и власти вынуждены следить за его соблюдением.

В прошлом году торговцы, предположительно являющиеся членами Ассоциации торговых профсоюзов в Гане, принудительно закрыли принадлежащие иностранцам магазины. В основном ими владели граждане Нигерии и Китая, проживающие в Гане, отмечают репортеры.

Однако член Ассоциации торговых профсоюзов в Гане утверждает, что около 80% нигерийских предприятий в стране имеют лицензию.

Закон Ганы разрешает иностранцам заниматься бизнесом, однако не розничной торговлей.