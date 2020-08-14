Нальчик, , 14:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии накануне, 13 августа, прошли обыски у владельцев и сотрудников трех кампаний. Они проводились в рамках возбужденных уголовных дел о недоплате налогов в особо крупных размерах.

Ранее были установлены факты уклонения от уплаты налогов владельцами ООО «Ультрамет», ООО «Грин Лайн» и ООО «Элит». В разные периоды они скрыли от уплаты, сфальсифицировав данные в налоговых декларациях, свыше 600 млн рублей, 342 млн рублей и 463 млн рублей соответственно.

Руководитель Следственного управления создал следственную группу для производства неотложных следственных действий, в которую вошли следователи нескольких отделов СКР и сотрудники оперативных подразделений.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в местах, имеющих отношение к руководству компаниями, были изъяты бухгалтерские и другие финансовые документы, которые подтвердили факты и схемы ухода от налогов. В настоящее время следствие продолжается.