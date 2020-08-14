Киев, , 13:57 — REGNUM ВВП Украины в этом году сократится на 6−8%, но ще большее падение стоит ожидать в динамике промышленного производства, заявил в своем комментарии сегодня, 14 августа, украинский экономист Алексей Кущ.

Эксперт отметил, что деиндустриализация Украины в этом контексте приобретает уже почти необратимый характер.

«По итогам года дефицит бюджета может превысить 300 млрд грн или примерно 8% ВВП. Хотя с учетом динамики первого полугодия, бюджетный минус вполне возможно окажется существенно ниже. Но не потому, что у нас нашли «эликсир экономической жизни», а по причине не выполнения плана расходов», — отметил Кущ, подчеркивая, что современная монетарная теория говорит о первичности расходов бюджета над доходами.

Также экономист заявил, что пока госбюджет Украины спасают «распотрошенные госпредприятия», а вот осенью, скорее всего, фискальный недобор компенсируют известным принципом: меньше кормить, больше доить.

«Бюджетные расходы к концу года поставят на паузу, переложив бремя популизма в виде роста минимальной зарплаты на бизнес, а фискализацию усилят», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в первом полугодии текущего года промпроизводство на Украине сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

16 июляВерховная рада Украины назначила Олега Уруского вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Власти страны намерены при помощи этого решения поправить дела в украинской промышленности.