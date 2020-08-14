Москва, , 13:55 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обязать банки согласовывать дополнительные поборы с государством.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте».

«Предлагаю правительству и Госдуме ввести дополнительный контроль за банками. Любое увеличение комиссий и других поборов банки должны согласовывать с государством!» — отметил Миронов в Facebook.

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