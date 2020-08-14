Вашингтон, , 13:53 — REGNUM На аукцион Auburn 5 сентября нынешнего года выставят концептуальную 1050-сильную электрическую модель FF 91 китайско-американского стартапа Faraday Future. Об этом сообщается на сайте издания Auto.ru.

Выставляемая на торги модель знаменита тем, что в 2017 году на ней был установлен рекорд скорости среди электрокаров по подъёму на гору Пайкс-Пик. Расстояние в 20 км авто преодолело за 11 минут 25 секунд.

До «сотни» электрокар ускоряется за 2,4 секунды. Отдельно стоит отметить, что в салоне автомобиля установлены 11 дисплеев. Диагональ самого большого из них равна 27 дюймов.

Ранее в американском штате Техас был выставлен на продажу единственный в своем роде суперкар Ferrari SP30 2012 года производства. Это авто было создано по заказу предпринимателя Чирага Арья из Дубая.

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