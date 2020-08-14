Самара, , 13:56 — REGNUM Строительство новой школы планируется начать уже в следующем году в Красноярском районе Самарской области. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы реализации национальных проектов в Красноярском районе рассмотрел губернатор региона Дмитрий Азаров на выездном совещании с главой этого района Михаилом Белоусовым.

Отмечается, что в настоящее время проект по возведению новой школы в Новосемейкино проходит государственную экспертизу. Строительство будет осуществляться в рамках реализации национального проекта «Образование».

В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что в этом районе уже идет также строительство двух новых детских садов. Эти проекты реализуются в рамках национального проекта «Демография». Один детский сад строится в селе Белозерки и рассчитан на 140 ребятишек. Согласно плану, это детское дошкольное учреждение будет открыто уже в текущем году. Еще один детский сад строится в районном центре и рассчитан на 250 малышей. Его строительство планируют завершить к 1 сентября 2021 года.

Кроме того, в Красноярском районе строится новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Малой Каменке. Планируется, что он откроет свои двери к концу текущего года. Кроме этого идут работы по возведению офиса врача общей практики в Белозерках. Строительство этих объектов ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранения».

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