Архангельск, , 13:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Архангельской области. Глава государства попросил Александра Цыбульского объяснить резкий темп падения ввода жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с распространением коронавируса на одиннадцать с лишним процентов произошло снижение ввода жилья по стране, но в Архангельской области более чем в 2 раза снизился темп ввода жилья», — отметил президент.

Глава Архангельской области отметил, что основной причиной падения стала ситуация с распространением коронавируса.

«У нас действительно темп строительства существенным образом снизился. Вместе с тем мы предполагаем что объективным фактором стало распространние коронавируса. Это первое, что повлияло на наших застройщиков, в первую очередь, на коммерческий сектор», — заявил врио губернатора.

Глава Архангельской области также отметил, что регион полностью выполнил обязательства в рамках национального проекта, касающихся переселения граждан из аварийного жилья,

«Но, по всей видимости, мы не достигнем показателей, установленных нам в части ввода коммерческого жилья. У нас действительно есть разрывы в поставке стройматериалов и другие объективные факторы, которые связаны с коронавирусом. С другой стороны, у нас 12% сданного коммерческого жилья остается невостребованным на рынке», — заявил Цыбульский.