Калуга, , 17:46 — REGNUM Традиционная ярмарка мёда торжественно открылась 14 августа в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На ярмарке «Медовый спас-2020». Admoblkaluga.ru

На церемонии открытия ярмарки, которая совпала с православным праздником Медовый спас, священнослужителя провели чин освящения нового урожая. Организаторы ярмарки передали несколько десятков литров мёда воспитанникам Азаровского детского дома-школы им. В. Т. Попова в Калуге.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, в 2020 года калужскими пчеловодами уже произведено более 200 тонн мёда. В среднем от каждой пчелосемьи получено свыше 24 кг мёда. Этого пасечникам удалось достичь в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Пчеловодам предоставляются субсидии на приобретение племенного расплода, которые могут компенсировать часть фактически произведенных затрат. В области также реализуются мероприятия по поддержке начинающих фермеров, которые получили средства на развитие хозяйств в сфере пчеловодства.

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