Минск, , 13:34 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года белорусские дилеры реализовали 27 789 новых машин (легковых и LCV), что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Больше всего в Белоруссии было продано машин российской марки Lada. С января по июнь текущего года автолюбители этой страны приобрели 5735 таких автомобилей.

На втором месте по популярности в Белоруссии находится французский бренд Renault. Здесь машин данной компании было продано в количестве 4498 экземпляров. Тройку лидеров марочного рейтинга замыкает бренд Geely. Таких авто в стране было реализовано 4350 штук.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились немецкий Volkswagen (2868 ед.) и корейская Kia (2005 ед.).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что с начала года реализация новых машин в России сократилась почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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