Элиста, , 13:33 — REGNUM В Яшкульском районе Калмыкии появится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. ФАП оборудован кабинетами для приёма больных, акушерской и детской зонами, а также лабораторией. В ближайшее время объект в посёлке Гашун сможет принять первых посетителей.

«Сегодня такой же ФАП возводится и в Хар-Толге. Это современные здания пришли на смену тем ветхим постройкам, которые были возведены еще в 50-е годы прошлого века. Они изжили себя, не соответствуют тем высоким требованиям, что сегодня предъявляются к медицинским учреждениям», — цитирует РИА «Калмыкия» заместителя главы администрации Яшкульского района Галину Шининову.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в 2018—2019 годах создано 18 новых ФАПов. В 2020 году запланировано создание фельдшерских пунктов в посёлках Ики-Бурульского и Сарпинского районов, замена аварийных объектов в Малодербетоском, Приютненском, Яшкульском и Кетченеровском районах. Ещё около десяти новых ФАПов установят взамен устаревших.