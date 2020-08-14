Чита, , 13:21 — REGNUM На дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций Забайкалья выделено 219 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в правительства края.

«Медицинские организации Забайкальского края понесли серьёзные убытки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Объёмы оказываемой помощи в стационарных учреждениях значительно возросли, следовательно, увеличились и расходы медицинских организаций, — уточнил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер. — Финансовая поддержка в размере 219 миллионов рублей позволит их компенсировать».

Всего субъектам РФ на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений направят около 47,5 млрд рублей.